Глава Верховного суда о задержании Князева: воспринято было очень болезненно

"Уже четыре месяца, как произошло это событие. Мы много об этом говорили, когда отстраняли от должности Князева, когда выбирали нового голову, повторяться не хотелось бы. Если коротко - воспринято было очень больно", - сказал Кравченко.

Однако, по его словам, судейский коллектив понимает свой долг перед обществом и государством, заключающийся в осуществлении правосудия.

"Я на это направляю коллектив. Мы хотим переступить эту историю и двигаться дальше. Если вы посмотрите на работу Верховного Суда, мы полностью выполняем свои функции. Я даже был удивлен, что по сравнению с довоенным 2021 годом, в 2023 году у нас всего на 7 % меньше поступлений дел. При этом случаи, когда судьям Верховного Суда заявляют отводы, являются единичными", - отметил глава ВС.

Кравченко также добавил, что судьи должны работать, если они не запятнаны. Поэтому, по его словам, нужно думать о будущем и о том, чтобы таких случаев больше не случалось.

"Для судебной системы это очень досадный случай, но для развития Украины как демократического государства есть определенный позитив. Никто в Украине уже не скажет, что у нас есть неприкосновенные. Если человек, занимавший такую должность может быть задержан и взят под стражу, то, надеюсь, что это будет своего рода иммунитет на долгие годы. Также это положительная оценка работы реформированных правоохранительных органов", - подчеркнул Кравченко.

Кроме того, он считает, что этот случай дает основания для усовершенствования работы Верховного суда, в частности Большой Палаты. В Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", в частности, по организации работы Большой Палаты.

По словам Кравченко, в рамках обсуждения этого законопроекта можно ввести предохранители, позволяющие избежать повторения подобных историй. К примеру, если органами следствия и судом будет установлено, что Князев использовал должность председателя Верховного суда для влияния на судей, то я готов выступить с инициативой о том, чтобы Председатель Верховного суда не входил в состав Большой Палаты.

"Эти и другие вопросы мы будем обсуждать на пленуме Верховного суда, проведение которого планируется в начале октября этого года", - добавил глава ВС.

Дело Князева

Напомним, 15 мая правоохранители задержали бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. В тот момент он занимал кресло председателя Верховного суда.

Уже на следующий день пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий. Его также лишили должности главы суда.

26 мая новым председателем Верховного суда избрали председателя Кассационного уголовного суда в составе ВС Станислава Кравченко. Он получил 108 голосов из 148 возможных.