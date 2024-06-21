Глава ТЦК в Кривом Роге создал схему для уклонистов: у причастных нашли 3,5 млн гривен

Служба безопасности Украины ликвидировала еще пять новых схем уклонения от мобилизации. Был разоблачен глава районного ТЦК в Кривом Роге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержано более 10 организаторов оборудок. В их числе чиновники ТЦК и военно-врачебных комиссий.
Стоимость "услуг" для уклонистов составила до 12 тысяч долларов.
Днепропетровская область
По данным следствия, схему уклонения от мобилизации организовал глава районного ТЦК в Кривом Роге. Он привлек также двух своих подчиненных и еще десять сообщников. Это, в частности, чиновники местных больниц и посредники для поиска клиентов и передачи взяток организатору.
Во время обысков у злоумышленников обнаружено незарегистрированное оружие и более 3,5 млн наличных в гривневом эквиваленте.
Полтавская область
Председателя районной военно-врачебной комиссии и троих его подчиненных разоблачили на помощь уклонистам.
Чиновники "штамповали" фиктивные диагнозы для уклонистов, которые даже не проходили медосмотр, а только покупали документы у должностных лиц ВВК.
Черкассы
Разоблачен руководитель подразделения одного из коммунальных предприятий горсовета. Он продавал уклонистам "места" в реестре наркозависимых областного наркодиспансера.
Чиновник также привлек заведующую отделением и врача-нарколога медучреждения.
Одесская область
Правоохранители разоблачили делков, которые оформляли военнообязанным фальшивое отцовство над несовершеннолетними. Это нужно было для выезда за границу.
Хмельницкая область
Разоблачены два делка, которые продавали поддельные медсправки о наличии II группы инвалидности. Их задержали с поличным.
Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанным мужчинам запрещено выезжать за границу.
По новому закону о мобилизации и по решению правительства, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет за границей не будут выдавать паспорта без военно-учетных документов.
Также отметим, что в приложении "Резерв+" появился Qr-код. Он является онлайн-аналогом бумажных военно-учетных документов.
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