Глава СБУ о расследовании россиянами взрыва на Крымском мосту: далеки от реальности

"В своем "расследовании" они (россияне - ред.) дошли того, что к подрыву моста якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и ГУР МО в целом. Я уверяю вас, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности", - заявил Малюк.

Он также прокомментировал взрывы и гибель коллаборантов на временно оккупированных территориях. Однако Малюк не подтвердил, что СБУ причастна к ним.

"На временно оккупированных территориях то там, то там что-то взрывается. Кто-то пьет некачественный кофе, кто-то некачественным топливом заправляется. Понятно, что происходят некие процессы. А на Крымском мосту, наверное, не тем горючим заправился какой-нибудь грузовой автомобиль и имеют то, что имеют", - сказал он.

Малюк заявил, что пока не может раскрыть информацию о подобных инцидентах, поскольку это может подвергнуть опасности неравнодушных патриотов.

"Всему свое время - после победы подробно поговорим", - добавил и.о. главы СБУ.