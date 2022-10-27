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Глава СБУ о расследовании россиянами взрыва на Крымском мосту: далеки от реальности

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Киев, Четверг 27 октября 2022 10:21
Глава СБУ о расследовании россиянами взрыва на Крымском мосту: далеки от реальности Фото: и.о. главы СБУ Василий Малюк (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Российские следователи демонстрируют непрофессионализм в расследовании взрыва на Крымском мосту. Само расследование россиян далеко от реальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Василия Малюка интервью "Интерфакс-Украина".

"В своем "расследовании" они (россияне - ред.) дошли того, что к подрыву моста якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и ГУР МО в целом. Я уверяю вас, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности", - заявил Малюк.

Он также прокомментировал взрывы и гибель коллаборантов на временно оккупированных территориях. Однако Малюк не подтвердил, что СБУ причастна к ним.

"На временно оккупированных территориях то там, то там что-то взрывается. Кто-то пьет некачественный кофе, кто-то некачественным топливом заправляется. Понятно, что происходят некие процессы. А на Крымском мосту, наверное, не тем горючим заправился какой-нибудь грузовой автомобиль и имеют то, что имеют", - сказал он.

Малюк заявил, что пока не может раскрыть информацию о подобных инцидентах, поскольку это может подвергнуть опасности неравнодушных патриотов.

"Всему свое время - после победы подробно поговорим", - добавил и.о. главы СБУ.

Напомним, ранее Россия заявила, что взрывы на Крымском мосту якобы организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов.

В то же время в Главном управлении разведки Минобороны отвергли обвинения ФСБ, заявив, что Буданов не причастен к инциденту.

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