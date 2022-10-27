Голова СБУ про розслідування росіянами вибуху на Кримському мосту: далекі від реальності

Російські слідчі демонструють непрофесіоналізм у розслідування вибуху на Кримському мосту. Саме розслідування росіян далеке від реальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України Василя Малюка інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"У своєму "розслідуванні" вони (росіяни - ред.) дійшли того, що до підриву моста нібито причетний мій колега за силовим блоком Кирило Буданов та ГУР МО загалом. Я запевняю вас, що це не так. І ми розуміємо, що росіяни взагалі далекі від реальності", - заявив Малюк.

Він також прокоментував вибухи та загибель колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Проте Малюк не підтвердив, що СБУ причетна до них.

"На тимчасово окупованих територіях то там, то там щось вибухає. Хтось п'є неякісну каву, хтось неякісним пальним заправляється. Зрозуміло, що відбуваються деякі процеси. А на Кримському мосту, напевно, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль і мають те, що мають", - сказав він.

Малюк заявив, що поки не може розкрити інформацію про подібні інциденти, оскільки це може наразити на небезпеку небайдужих патріотів.

"Усьому свій час - після перемоги докладно поговоримо", - додав в.о. голови СБУ.