Глава полиции Киевской области получил новую должность: кто его заменит

Андрея Небытова, который ранее занимал должность главы полиции Киевской области, назначили заместителем главы Нацполиции. Его место займет Анатолий Щадило.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области в Facebook .

Начальник Нацполиции Иван Выговский поблагодарил Небытова за работу и пожелал успехов на новой должности.

"Анатолий Щадило продолжит позитивные наработки и в дальнейшем будет развивать полицию Киевской области, в том числе восстановление подразделений, разрушенных в результате оккупации. Перед всем личным составом полиции продолжают стоять основные задачи: обеспечение безопасности и правопорядка, защита прав и свобод граждан и противодействие преступности", - рассказал Выговский.

Сам Щадило отметил, что приложит все усилия для поддержания в области порядка и создания среды безопасности для граждан.

Стоит заметить, что Небытов занимал должность начальника полиции Киевской области с 2019 года.

Что известно о Щадило

Анатолий Щадило в 1996 году Щадило окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности "Правоведение". В 2016 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 2020 году занял пост начальника ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, до этого возглавлял полицию Хмельницкой области, был заместителем начальника управления МВД в Волынской области и заместителем начальника киевского управления МВД.