Глава Пентагона о "Рамштайне-21": самый высокий приоритет - усиление украинской ПВО

"Мы сегодня будем особенно сосредотачиваться на усилении украинских систем ПВО для того, чтобы Украина действительно могла закрывать свое небо. Это для нас сегодня самый высокий приоритет", - заявил Остин.

Он также добавил, что Украина также нуждается в большем количестве артиллерийских систем, чтобы она могла освободить земли, которые находятся под контролем российских оккупантов.

Остин пообещал, что страны Запада будут делать все, что в их силах, чтобы помочь Украине.