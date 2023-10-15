ua en ru
Вс, 15 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава Палестины заявил, что исключает эвакуацию палестинцев из Газы

Воскресенье 15 октября 2023 06:12
UA EN RU
Глава Палестины заявил, что исключает эвакуацию палестинцев из Газы Фото: глава Палестинской администрации Махмуд Аббас (wikimedia)
Автор: Антон Малиновский

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас побеседовал с президентом США Джо Байденом и заявил, что исключает эвакуацию палестинцев из Сектора Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Байден побеседовал с Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Нетаньяху сказал, что для достижения боевых целей Израиля необходимо "единство и решительность".

В то время как Аббас заявил, что исключает любую эвакуацию палестинцев с территории Сектора Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

В течение недели стороны обмениваются ракетными ударами, а СМИ предполагают, что Израиль планирует проведение наземной операции.

При этом Израиль объявил о состоянии войны и обещал отомстить террористам ХАМАС. Вчера армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа эвакуироваться на юг. На это им дали день. ООН раскритиковала призывы Израиля СМИ полагают, что предупреждение Израиля связано с планами проведения наземной операции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Палестина Сектор Газа
NEWS
Не первая попытка. Эксперт объяснил цель очередного наступления РФ на Купянск
Не первая попытка. Эксперт объяснил цель очередного наступления РФ на Купянск
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока