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Голова Палестини заявив, що виключає евакуацію палестинців з Гази

Неділя 15 жовтня 2023 06:12
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Голова Палестини заявив, що виключає евакуацію палестинців з Гази Фото: голова Палестинської адміністрації Махмуд Аббас (wikimedia)
Автор: Антон Малиновський

Голова Палестинської адміністрації Махмуд Аббас поговорив з президентом США Джо Байденом і заявив, що виключає евакуацію палестинців з Сектору Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Байден поговорив з Аббасом та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Нетаньягу сказав, що для досягнення бойових цілей Ізраїлю необхідна "єдність та рішучість".

Тоді як Аббас заявив, що виключає будь-яку евакуацію палестинців з території Сектора Гази.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари територією Ізраїлю.

Упродовж тижня сторони обмінюються ракетними ударами, а ЗМІ припускають, що Ізраїль планує проведення наземної операції.

При цьому Ізраїль оголосив про стан війни і обіцяв помститися терористам ХАМАС. Вчора армія оборони Ізраїлю закликала жителів сектору Газа евакуюватись на південь. На це їм дали день. ООН розкритикувала заклики Ізраїлю ЗМІ вважають, що попередження Ізраїлю пов'язане із планами проведення наземної операції.

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Ізраїль Палестина Сектор Газа
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