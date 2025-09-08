RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Глава НБУ определил красные линии для криптовалют в Украине

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект можно считать первым шагом к легализации виртуальных активов. Но он должен быть доработан.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"Время пришло. Только за первое полугодие 2025 года оборот компаний в сфере виртуальных активов, действующих на территории Украины, составил около 7 млрд долларов", - отметил он во время встречи с бизнесом на EBA Global Outlook,

Несовершенный, но важный законопроект

Пышный отметил, что ныне принятый документ не является совершенным. Однако НБУ настроен доработать его ко второму чтению вместе с профильным Комитетом Верховной Рады, международными партнерами и участниками рынка.

"Мы имеем четкое понимание своих функций и "красных линий", за которые выход невозможен", - подчеркнул он.

Главные ограничения

По словам главы НБУ, прежде всего это касается статуса виртуальных активов. "Они не могут быть платежным средством", - заявил Пышный.

Он также настаивает на четком определении регуляторов рынка и распределении их полномочий на уровне закона, а не путем делегирования их Кабинетом министров.

Вопрос обмена и контроль

Отдельно Пышный отметил необходимость определить условия обмена виртуальных активов на валютные ценности и полномочия НБУ в этом вопросе.

"Важно, чтобы виртуальные активы не стали инструментом для обхода ограничений НБУ, а их легализация не должна подпитывать теневой сектор", - добавил он.

По его мнению, задач в этой сфере много, однако Нацбанк уже работает над их решением.

 

 

Законопроект Рады

Верховная Рада 3 сентября приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс относительно урегулирования оборота виртуальных активов в Украине. налоги будут на уровне 18% НДФЛ +5% военного сбора с прибыли от продажи виртуальных активов.

Напомним, в Меморандуме с МВФ за декабрь 2024 года появился пункт, по которому Украина обновит законодательство по регулированию криптовалют. Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подготовят соответствующие изменения при технической помощи МВФ. Документ также установит, какой из этих органов станет главным регулятором криптовалютного рынка в Украине.

Национальный банк УкраиныБиткоин