Глава НБУ определил красные линии для криптовалют в Украине

"Время пришло. Только за первое полугодие 2025 года оборот компаний в сфере виртуальных активов, действующих на территории Украины, составил около 7 млрд долларов", - отметил он во время встречи с бизнесом на EBA Global Outlook,

Несовершенный, но важный законопроект

Пышный отметил, что ныне принятый документ не является совершенным. Однако НБУ настроен доработать его ко второму чтению вместе с профильным Комитетом Верховной Рады, международными партнерами и участниками рынка.

"Мы имеем четкое понимание своих функций и "красных линий", за которые выход невозможен", - подчеркнул он.

Главные ограничения

По словам главы НБУ, прежде всего это касается статуса виртуальных активов. "Они не могут быть платежным средством", - заявил Пышный.

Он также настаивает на четком определении регуляторов рынка и распределении их полномочий на уровне закона, а не путем делегирования их Кабинетом министров.

Вопрос обмена и контроль

Отдельно Пышный отметил необходимость определить условия обмена виртуальных активов на валютные ценности и полномочия НБУ в этом вопросе.

"Важно, чтобы виртуальные активы не стали инструментом для обхода ограничений НБУ, а их легализация не должна подпитывать теневой сектор", - добавил он.

По его мнению, задач в этой сфере много, однако Нацбанк уже работает над их решением.