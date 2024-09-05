RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава НБУ ответил, планируют ли в Украине вводить банкноту в 5 тысяч гривен

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк пока не планирует вводить в обращение банкноту номиналом в 5 тысяч гривен. Сейчас самый высокий номинал - 1 тысяча гривен.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию LIGA.net.

"Пока мы не планируем этого. Считаем, что на сегодняшний день имеющиеся номиналы полностью соответствуют текущей ситуации", - сказал он.

Отвечая на вопрос об отказе от малого номинала копеек, Пышный ответил: "Этот отдельный вопрос, который мы постоянно анализируем, учитывая обращение монет, пока такого решения нет".

Денежное обращение в Украине

Напомним, по состоянию на 1 июля 2024 года в наличном обороте находится 2,7 млрд шт. банкнот на общую сумму 793,5 млрд гривен, а также 14,7 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,3 млрд гривен.

Больше всего в наличном обороте находится банкнот номиналом 500 гривен – 756 млн штук. На втором месте банкнота в 1000 гривен – 295 млн штук.

Меньше всего - банкнот номиналом 50 гривен - 120 млн штук и монет номиналом 10 гривен - 232 млн штук.

Наибольший темп прироста за первое полугодие 2024 пришелся на банкноты номиналом 1 000 грн и монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло почти в 1,2 и 1,1 раза соответственно по сравнению с началом этого года.

На одного жителя Украины приходилось: 65 банкнот и 181 шт. платежных разменных и оборотных монет

Национальный банк Украины инициировал изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг". Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, если парламент поддержит инициативу в этом году, то мы уже в первом полугодии 2025 года сможем получить шаги в обращении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныгривніМонеты