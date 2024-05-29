Глава НБУ назвал три источника финансирования потребностей Украины во время войны
Киев максимально сосредоточен на активизации всех возможных источников, чтобы Украина получила необходимое финансирование.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.
Он рассказал о встрече с Паоло Джентилони, комиссаром ЕС по экономике в Брюсселе.
"К сожалению, война генерирует чрезвычайные риски. В частности, из-за масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины только по состоянию на середину апреля потеряно более 40% генерирующих мощностей ГЭС и около 80% - ТЭС по сравнению с их уровнем до полномасштабного вторжения", - сообщил Пышный.
Как отметил глава НБУ, есть три источника финансирования потребностей Украины.
Первый аспект – это поддержка международных партнеров. По его словам, поступления двух траншей от ЕС по программе Ukraine Facility общим объемом 6 млрд евро в марте-апреле стали значительным вкладом в сохранение макрофинансовой стабильности Украины. "Это была очень своевременная и нужная помощь", – добавил он.
Также команда НБУ сейчас в Варшаве работает с миссией МВФ по четвертому пересмотру программы расширенного финансирования, который может принести Украине очередной транш, сообщил глава НБУ.
Второй аспект – усиление внутренних способностей. "Мы работаем над важными инициативами, которые обязательны, чтобы в Украину заходил частный капитал. Это, прежде всего, система страхования военных рисков", - сообщил он, и добавил, что НБУ завершает Стратегию развития кредитования, которая даст возможность в полной мере использовать мощь банковской системы для поддержки экономики
"В части привлечения новых инвестиций рассказал о валютной либерализации. В мае мы ввели самый масштабный пакет валютных смягчений с начала полномасштабной войны, который в перспективе должен помочь притоку капитала, критически необходимого Украине", - напомнил глава НБУ.
Пышный сообщил, что третий - и это отдельный важный трек разговора с Джентилони и в целом визита в Брюссель - использование Украиной обездвиженных активов РФ для восстановления и восстановления.
"Совет ЕС уже сделал важный шаг, приняв решение об использовании доходов от обездвиженных активов ЦБ России для помощи Украине. Ожидаем дальнейшую динамику в этом вопросе, ведь наши партнеры разделяют мнение: Россия должна заплатить за свои насильственные действия. Итак, мы найдем как политический. , да и юридический путь к этому", - добавил глава НБУ.
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что не исключает повышения налогов. По его словам, в Национальной стратегии доходов не предполагалось повышение уровня налогообложения на первом этапе. Но реальность другая, и то безумное дополнительное давление с точки зрения необходимости обеспечения военных расходов должно получить ответы, сказал Марченко.