Глава НБУ назвал три источника финансирования потребностей Украины во время войны

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

Он рассказал о встрече с Паоло Джентилони, комиссаром ЕС по экономике в Брюсселе.

"К сожалению, война генерирует чрезвычайные риски. В частности, из-за масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины только по состоянию на середину апреля потеряно более 40% генерирующих мощностей ГЭС и около 80% - ТЭС по сравнению с их уровнем до полномасштабного вторжения", - сообщил Пышный.

Как отметил глава НБУ, есть три источника финансирования потребностей Украины.

Первый аспект – это поддержка международных партнеров. По его словам, поступления двух траншей от ЕС по программе Ukraine Facility общим объемом 6 млрд евро в марте-апреле стали значительным вкладом в сохранение макрофинансовой стабильности Украины. "Это была очень своевременная и нужная помощь", – добавил он.

Также команда НБУ сейчас в Варшаве работает с миссией МВФ по четвертому пересмотру программы расширенного финансирования, который может принести Украине очередной транш, сообщил глава НБУ.

Второй аспект – усиление внутренних способностей. "Мы работаем над важными инициативами, которые обязательны, чтобы в Украину заходил частный капитал. Это, прежде всего, система страхования военных рисков", - сообщил он, и добавил, что НБУ завершает Стратегию развития кредитования, которая даст возможность в полной мере использовать мощь банковской системы для поддержки экономики

"В части привлечения новых инвестиций рассказал о валютной либерализации. В мае мы ввели самый масштабный пакет валютных смягчений с начала полномасштабной войны, который в перспективе должен помочь притоку капитала, критически необходимого Украине", - напомнил глава НБУ.

Пышный сообщил, что третий - и это отдельный важный трек разговора с Джентилони и в целом визита в Брюссель - использование Украиной обездвиженных активов РФ для восстановления и восстановления.

"Совет ЕС уже сделал важный шаг, приняв решение об использовании доходов от обездвиженных активов ЦБ России для помощи Украине. Ожидаем дальнейшую динамику в этом вопросе, ведь наши партнеры разделяют мнение: Россия должна заплатить за свои насильственные действия. Итак, мы найдем как политический. , да и юридический путь к этому", - добавил глава НБУ.