Глава Нацпола объяснил, почему полицейские не могут раздавать повестки: нет такого ресурса

"В позапрошлую неделю в парламент выносился один из законопроектов по мобилизации, но он получил замечание и возвращен на доработку. Раздается много мнений, заявлений и комментариев относительно раздачи повесток полицейскими, а некоторые деятели периодически озвучивают даже идею о том, что полицию необходимо мобилизовать и обязать. вязать раздавать повестки без привлечения ТЦК", - сказал Выговский.

Он отметил, что полиция максимально способствует ТЦК в том, чтобы устанавливать местонахождение уклонистов, и согласно полномочиям и при наличии необходимых документов от ТЦК, доставлять в них таких лиц.

"Но вручение повесток, совместные наряды - это дополнительная нагрузка, и у нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК еще и полицейского. Мы стоим на блокпостах, ежедневно выполняем свои обязанности, в том числе и политические функции", - подчеркнул глава полиции.

По его словам, полицейские готовы помогать, но лично физически ходить, раздавать повестки не будут. По крайней мере, до того, пока законом не будет установлена такая норма и это не будет определено функционалом полиции.

Выговский также добавил, что если законом будет установлена норма вручения повесток полицейскими, то людей не хватит.

"Фактически у нас в строю 98 тысяч полицейских. Из них чуть более 20 тысяч – женщин. Берем ежесуточные наряды по государству, это где-то 7 тысяч нарядов, в которых задействовано более 20 тысяч полицейских", – пояснил он.

Глава Нацполиции рассказал, что с 24 февраля 2022 года полицейские работают в усиленном варианте несения службы, 24/7 в строю.

Также есть около 15 тысяч дознавателей и следователей, ежедневно расследующих уголовные производства, в том числе более сотни тысяч военных преступлений, около 20 тысяч оперативников ежедневно раскрывают тяжкие и особо тяжкие преступления.

И, кроме того, создана штурмовая бригада Нацполиции "Лють", непосредственно участвующая в отпоре вооруженной агрессии РФ.

"В общем, если говорить о зоне, где проводятся боевые действия, там постоянно несут службу около 35 тысяч полицейских. Это и те, кто в составе "Люти" и сводных отрядов воюют, а также те, кто кроме основного функционала полицейских каждый день заступают на блокпосты, выполняют стабилизационные мероприятия, эвакуируют граждан, разбирают завалы вместе со спасателями, а также разминируют десятки тысяч гектаров наших территорий после врага", – рассказал Выговский.

По его словам, в Донецкой и Херсонской областях также находятся полицейские. Они находятся в сверхсложных условиях, под постоянными обстрелами - располагаются в подвалах и укрытиях. При этом работают все подразделения, в том числе, полиция выезжает и фиксирует повреждение и уничтожение жилищ. Это также важно для того, чтобы люди потом могли получить компенсацию.

"Я считаю, что каждый должен заниматься своей работой, но у нас сегодня недостаточно ресурса для того, чтобы мы еще и ходили и раздавали повестки", - подчеркнул глава Нацполиции.

Законопроект о мобилизации

В конце декабря Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок его проведения. Документ рассматривался в Комитете по вопросам нацбезопасности вместе с Министерством обороны и Генштабом ВСУ.

Ранее в Раде заявили, что парламент в первом чтении рассмотрит законопроект 11 января. Но потом стало известно, что документ возвращают в правительство на доработку, его официально отозвали из Рады.

Спикер Совета Руслан Стефанчук сообщил, что решение о возвращении законопроекта в Кабмин было принято вместе с представителями парламента, правительства и военного руководства страны.