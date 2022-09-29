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Глава Национального собрания Франции впервые посетила Украину и встретилась с Зеленским

Фото: Яэль Брон-Пиве, глава Национального собрания Франции (kmu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) Яэль Брон-Пиве во время ее первого визита в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам президента, главной темой переговоров стало проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

"Очень важно, чтобы все наши партнеры, все лидеры цивилизованного мира максимально жестко осудили эти фейковые "референдумы". Благодарны Франции за поддержку Украины и четкую позицию по этому вопросу", - отметил Зеленский по итогам переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что 10 сентября Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы глава государства ознакомил французского коллегу с ходом боевых действий.

Также мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с французской коллегой Катрин Колонной вопрос новых поставок САУ Caesar для украинских военных.

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Владимир ЗеленскийФранцияРеферендум