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Глава наблюдательного совета "Магистральных газопроводов Украины" подала в отставку

Фото: глава наблюдательного совета "Магистральных газопроводов Украины" подала в отставку (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

Председатель наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" Уберт Беттонвиль решила сложить свои полномочия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Уберт Беттонвиль министру энергетики Герману Галущенко, которое оказалось в распоряжении редакции.

"Несмотря на мои искренние усилия на благо компании и военное сопротивление Украины, некоторые члены наблюдательного совета доказали, что они не будут и не могут применять стандарты ЕС и принципы корпоративного управления и им должно быть стыдно за себя. Они являются основной причиной моей отставки", - написала в аргументации своего решения Беттонвиль.

Глава наблюдательного совета также заявила, что больше не может принимать участие в процессе принятия решений и не намерена создавать дополнительную стоимость для компании.

Напомним, что в июле 2021 года Кабинет министров Украины утвердил наблюдательный совет "Магистральных газопроводов Украины". В частности, независимых членов и представителя государства.

Также стоит отметить, что первый состав наблюдательного совета "Магистральных газопроводов" был утвержден в 2018 году.

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