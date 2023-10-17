Глава "Нафтогаза" проверил в Харьковской области подготовку к отопительному сезону

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев провел встречу с коллективами Харьковского филиала и Харьковского городского филиала "Газсети". Во время обсуждения текущих вопросов глава "Нафтогаза" поблагодарил за хорошую работу по подготовке к отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Нафтогаза".

Он напомнил, что в 2023 году удалось не только нарастить на 7% добычу украинского газа, но и заполнить подземные газохранилища в преддверии зимы раньше времени.

Теперь, по его словам, не менее важен вопрос эффективного распределения газа ввиду потенциальных угроз и атак на критическую инфраструктуру со стороны России.

"Мы имеем определенный опыт по результатам предыдущего года. Но понимаем, что и враг сделал выводы. Следовательно, должны быть готовы к неожиданным сценариям. Мы взаимодействуем с предприятиями распределительных сетей города Харькова и Харьковской области, чтобы, несмотря на все угрозы, обеспечить Харьковщину теплом и устранить" эти риски, которые, к сожалению, вполне возможны", - сказал Алексей Чернышев.

В свою очередь, председатель правления "Газсети" Алексей Скриль отметил, что работа в этом направлении идет, а процесс интеграции облгазов в единую систему продолжается.

И.о. директор Харьковского филиала Дмитрий Безпалов добавил, что в настоящее время предприятие обслуживает 12,3 тыс. км газовых сетей, а это более 450 тысяч абонентов.

Готов к зиме и сам город Харьков, заверил и.о. директора Харьковского городского филиала Виталий Степаненко.

"Наши газовые сети постоянно расширяются. На сегодня это примерно 2,6 тыс. км. Основное направление работы - распределение природного газа жителям города Харькова, учреждениям, бюджетникам, юридическим лицам и другим потребителям. Мы уверены, что 100% всего оборудования протестировано и отремонтировано", - отметил он.

Отопительный сезон

Стандартной датой начала отопительного сезона в стране является 15 октября. В то же время решение о подаче тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.

Подробнее о начале отопительного сезона Украине читайте в материале РБК-Украина "Батареи теплеют. Где уже стартовал отопительный сезон и насколько готовы к зиме города Украины".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.