Арбитраж состоится вне зависимости от участия "Газпрома". В Украине отреагировали на заявление о санкциях
Вчерашнее заявление "Газпрома" с угрозами "Нефтегазу" санкциями из-за арбитража является еще одним примером пренебрежения россиян к верховенству права. Она еще раз доказывает, что "Газпром" является инструментом незаконной агрессивной войны РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.
По его словам, арбитраж состоится вне зависимости от участия в нем "Газпрома".
"Введение Швецией и Швейцарией санкций из-за российской агрессии против Украины, очевидно, никоим образом не влияет ни на содержание и применение соответствующего законодательства, ни на беспристрастное проведение арбитража независимыми арбитрами, назначенными обеими сторонами спора", - рассказал он.
К тому же, как говорит Витренко, согласно действующему соглашению, "Газпром" признал право "Нафтогаза" обращаться в арбитраж в случае возникновения споров. Когда "Нафтогаз" реализует это право, это является обычной реализацией договорного права, а не "недружественным актом".
"Угроза "Газпрома" о наложении российских санкций против законного использования "Нафтогазом" этого права в очередной раз доказывает тесную связь между "Газпромом" и российским государством и ставит под угрозу весь международный механизм мирного разрешения споров, участником которого Россия является в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года", - добавил он.
К тому же, Витренко привел доказательства того, что в своем заявлении "Газпром" искажает информацию и манипулирует ею. А именно:
- "Нафтогаз" сослался на форс-мажорные обстоятельства в связи с транзитом газа через точку входа "Сохрановка", поскольку она контролируется вооруженными силами России.
- Вместо этого мы предложили транзит через точку входа "Суджа" без дополнительных затрат для российской стороны.
- "Нафтогаз" предоставил необходимые услуги, однако Газпром отказался ими воспользоваться.
- Вопреки утверждениям "Газпрома" контракт не дает "Газпрому" права оправдывать невыполнение своих платежных обязательств форс-мажорными обстоятельствами, которые отметил "Нафтогаз".
Напомним, Украина больше не получает полный объем выплат за транспортировку российского газа из-за перекрытия ГИС "Сохрановка". На это "Газпром" пригрозил санкциями.
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