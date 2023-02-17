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Глава МИД Венгрии попытался оправдать свой визит в Минск

Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе своего визита он призвал "белорусских партнеров" не способствовать продолжению войны или ее расширению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Hirlap.

По его словам, в ходе визита он обратился к представителям диктаторского режима Беларуси с "мирным призывом".

"Я сказал об этом своим белорусским партнерам и попросил их, как мы просим всех членов международного сообщества, не делать никаких воинственных шагов, никаких шагов, которые могут привести к продолжению войны или к географическому расширению войны", - добавил глава венгерского дипломатического ведомства.

Министр также опроверг слухи о том, что он провел в Беларуси переговоры с россиянами.

"Если я хочу вести переговоры с россиянами, я поеду в Москву и сообщу об этом. Мне не нужно вести переговоры с россиянами в Минске прячась. Ни я, ни кто-то из членов моей делегации не вел переговоров ни с кем, кроме белорусских собеседников", - добавил Сийярто.

Напомним, ранее стало известно, что Сийярто прибыл в Минск 13 февраля, несмотря на участие Беларуси в войне России против Украины.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя такой визит, заявил, что некоторые политики продолжают жить в параллельной вселенной.

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