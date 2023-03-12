ua ru
Вс, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава МИД не ожидает поставки истребителей Украине в ближайшее время

Новина українською →
Воскресенье 12 марта 2023 12:18
Глава МИД не ожидает поставки истребителей Украине в ближайшее время Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина вряд ли сможет получить истребители для борьбы с российской агрессией в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью Bild.

"Я не ожидаю, что поставка истребителей состоится в ближайшее время, поскольку это очень сложная задача по логистике и с технической точке зрения", - сказал он.

Учитывая это, Украина предлагает уже сейчас начать подготовку украинских пилотов на западных самолетах для того, чтобы когда будет принято решение о предоставлении истребителей, военные не тратили время и много месяцев на учебу.

Напомним, недавно премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна может рассмотреть передачу Украине истребителей Hornet. Однако вопрос "находится на очень ранней стадии".

К тому же президент Польши Анджей Дуда отметил, что страна готова передать Украине все свои истребители МиГ-29.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба МИД Украины Военная помощь
NEWS
За сутки ВСУ уничтожили более 1000 россиян, в общем потери РФ приблизились к 160 тысячам
За сутки ВСУ уничтожили более 1000 россиян, в общем потери РФ приблизились к 160 тысячам
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации