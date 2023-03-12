Глава МИД не ожидает поставки истребителей Украине в ближайшее время
Украина вряд ли сможет получить истребители для борьбы с российской агрессией в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью Bild.
"Я не ожидаю, что поставка истребителей состоится в ближайшее время, поскольку это очень сложная задача по логистике и с технической точке зрения", - сказал он.
Учитывая это, Украина предлагает уже сейчас начать подготовку украинских пилотов на западных самолетах для того, чтобы когда будет принято решение о предоставлении истребителей, военные не тратили время и много месяцев на учебу.
Напомним, недавно премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна может рассмотреть передачу Украине истребителей Hornet. Однако вопрос "находится на очень ранней стадии".
К тому же президент Польши Анджей Дуда отметил, что страна готова передать Украине все свои истребители МиГ-29.
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