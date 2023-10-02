Глава МИД Германии призвала помочь Украине накануне зимы "всем, что есть"

Союзники Украины должны помочь государству расширить противовоздушную оборону и усилить систему энергоснабжения в целом накануне зимы и вероятных ударов россиян по критической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Анннелену Бербок, которую цитирует Deutsche Welle .

В начале неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, которая проходить в Киеве, Бербок повторила свой призыв к созданию "зимнего защитного зонтика" для Украины.

По ее словам, это включает в себя расширение противовоздушной обороны, снабжение электрогенераторами и усиление энергоснабжения в целом.

"Прошлой зимой мы видели, каким жестоким способом российский президент также ведет эту войну, намеренно атакуя электростанции", - сказала она.

Министр добавила, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на то, что при 20-градусном морозе водоснабжение также выйдет из строя.

"Мы должны предотвратить это, насколько это возможно, всем, что у нас есть", - подчеркнула Бербок.

Атаки РФ на критическую инфраструктуру Украины

Напомним, Россия активно атаковала украинскую энергетику в прошлом году, из-за чего украинцы сталкивались с выключением света и даже исчезновением тепла зимой.

В этом году Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.

Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отмечал, что если россияне не будут прибегать к обстрелам энергообъектов страны, энергетическая система пройдет зиму в нормальном режиме.

В противном случае наша ПВО будет пытаться сбивать вражеские цели по максимуму, чтобы уберечь восстановленную за последние полгода инфраструктуру.

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