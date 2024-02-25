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Глава МИД Германии во время визита в Николаев была вынуждена бежать от российского дрона, - СМИ

Воскресенье 25 февраля 2024 17:03
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Глава МИД Германии во время визита в Николаев была вынуждена бежать от российского дрона, - СМИ Фото: Анналена Бербок, глава МИД Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Николаев была вынуждена убегать от российского дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

Как пишет издание, Бербок в воскресенье, 25 февраля, находилась с визитом в Николаеве. Там она должна была посетить водопроводную станцию у города на берегу Черного моря, которую РФ разрушила в начале полномасштабного вторжения.

Однако во время поездки на станцию в небе был замечен российский беспилотник, после которого по городу обычно следует авиаудар. Поэтому Бербок была вынуждена отменить свой визит на станцию и отправиться в укрытие.

Какой именно беспилотник преследовал колонну из Бербок – неизвестно. Однако часто россияне для этого используют "Орлан-10".

Визиты политиков в Украину к годовщине войны

Напомним, 24 февраля в Киев с официальным визитом, посвященным второй годовщине полномасштабного вторжения РФ, прибыли лидеры Канады, Италии и Бельгии. Также посетила Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

В Украине побывали министр обороны Швеции Пол Йонсон и экс-премьер Британии Борис Джонсон.

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