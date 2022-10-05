Глава МИД Литвы раскритиковал договоренность стран ЕС по санкциям

Договоренность стран ЕС о восьмом пакете санкций против России слаба, но это лучше, чем ничего.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает РБК-Украина со ссылкой на Žiniai Radio .

"Надо оценивать так, как есть, что время сильных пакетов уже прошло, при чтении представленных документов иногда создается впечатление, что исключений больше, чем самих санкций, - сказал Ландсбергис. - Но я все равно должен радоваться, потому что это лучше, чем ничего, лучше, чем никакого пакета: есть дальнейшая изоляция России, есть дискуссия о лицах, которые не смогут ездить в Европейский Союз. Слабо, но мы двигаемся вперед".

По словам министра, целью действующих санкций является изоляция России, независимость ЕС от России и призваны "уменьшить или ликвидировать способность России производить оружие, которое оно ранее производило из материалов, произведенных в том же Европейском Союзе".

"Эти вещи достигнуты: Европейский Союз де-факто становится независимым от России, второе дело - способность России вооружиться современным оружием очень и очень усложнена", - сказал Ландсбергис.