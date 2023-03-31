Глава МИД Канады поздравила Финляндию с ратификацией вступления в НАТО

В Канаде приветствовали решение Турции ратифицировать заявку о вступлении Финляндии в НАТО и призвали как можно быстрее принять Швецию в Североатлантический альянс.

“Канада была первым государством, ратифицировавшим вступление Финляндии. Это решение укрепит Альянс и нашу коллективную безопасность. Мы также подчеркиваем важность скорейшего приема Швеции”, - заявила Жоли.