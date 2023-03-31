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Глава МИД Канады поздравила Финляндию с ратификацией вступления в НАТО

Фото: Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли (twitter.com/MélanieJoly)
Автор: Максим Шушко

Министерство иностранных дел Канады приветствовало ратификацию вступления Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Твиттер министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

В Канаде приветствовали решение Турции ратифицировать заявку о вступлении Финляндии в НАТО и призвали как можно быстрее принять Швецию в Североатлантический альянс.

“Канада была первым государством, ратифицировавшим вступление Финляндии. Это решение укрепит Альянс и нашу коллективную безопасность. Мы также подчеркиваем важность скорейшего приема Швеции”, - заявила Жоли.

Ранее мы писали, что парламент Турции пока не ратифицировал протокол о вступлении Швеции в НАТО, поскольку, по их мнению, шведское правительство не принимает соответствующих мер.

Напомним, в Дании сомневаются в наличии ресурсов для защиты территории своего государства и выполнения обязательств перед НАТО .

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