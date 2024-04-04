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Глава МИД Эстонии призвал союзников по НАТО к передаче Украине Patriot

Четверг 04 апреля 2024 13:11
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Глава МИД Эстонии призвал союзников по НАТО к передаче Украине Patriot Фото: Маргус Цахкна, глава Министерства иностранных дел Эстонии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Союзники должны предоставить Украине скорую военную помощь, боеприпасы и противовоздушную оборону, в частности системы Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна во время разговора с журналистами в Брюсселе.

По словам Цахкна, накануне он имел двустороннюю встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Тогда же стороны обсудили боеприпасы, долгосрочные обязательства, а также противовоздушную оборону.

"Мы имеем много систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, которые мы сами не используем, но Украина подвергается интенсивным атакам ежедневно, 24/7. Поэтому мы должны передать эти системы, которые не используем, Украине, чтобы она могла защитить своих людей, гражданскую инфраструктуру, а также энергетическую инфраструктуру", - заявил Цакхна.

Министр отметил, что есть много вопросов, которые необходимо решить, но "мы слишком любим дискутировать и дискутировать, но мы должны выполнять". Он надеется, что во время заседания 4 апреля, союзники смогут принять дальнейшие шаги по поддержке Украины.

"Украине по праву принадлежит место в НАТО, и мы действительно поддерживаем это на саммите в Вашингтоне. Мы собираемся (сделать - ред.) следующий шаг к членству", - добавил он.

Patriot для Украины

В конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально повлияла на ситуацию в войне с Россией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украине нужны зенитные Patriot и другие системы противовоздушной обороны, которые предназначены для защиты жизни.

В том же числе, 27 марта, реагируя на обстрел Харькова, Зеленский задал вопрос - почему "Петриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо областного центра.

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