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Глава МИД Дании после встречи с Рубио: амбиции Трампа по Гренландии неприемлемы

Фото: Ларс Локке Расмуссен, глава МИД Дании (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Дания считает неприемлемыми планы президента США Дональда Трампа присоединить к своей стране Гренландию. Это ставит под сомнение суверенитет Дании.

Об этом после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Расмуссена, вопрос Гренландии не стоял в повестке дня встречи с Рубио. Но он воспользовался возможностью, чтобы заявить о некоторых вещах от имени Датского королевства. 

"В частности, о том, что эти неоднократные заявления президента США с видением или стремлением контролировать Гренландию ни в коем случае не являются приемлемыми. Это дошло до того, что фактически ставит под сомнение наш суверенитет как королевства", - отметил он. 

При этом, как добавил министр, госсекретарь США заверил, что Вашингтон уважает право Гренландии на самоопределение. 

В свою очередь Госдеп США после встречи Рубио с Расмуссеном написал, что госсекретарь подтвердил "крепкие отношения" между США и Данией. 

Заявления Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп часто говорит о планах присоединения Гренландии к США. В частности, он заявлял, что его страна "не сможет обойтись" без такого острова.

Также американский лидер допускал, что он может применить силу для того, чтобы Гренландия вошла в состав США.

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Соединенные Штаты АмерикиДанияДональд ТрампМарко РубиоГренландия