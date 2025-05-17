Глава МИД Британии об атаке на автобус в Белополье: РФ должна немедленно прекратить огонь
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми отреагировал на российскую атаку на эвукуационный автобус в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лемми в соцсети Х.
Он подчеркнул, что если диктатор Владимир Путин действительно хочет мира, Москва должна немедленно согласиться на полное прекращение огня.
Глава британской дипломатии написал в соцсети Х, что нападение произошло всего через несколько часов после переговоров в Турции.
Лемми подчеркнул, что Украина уже согласилась на прекращение огня, поэтому Россия должна сделать то же самое.
"Если Путин серьезно настроен на мир, Россия должна согласиться на полное и немедленное прекращение огня, как это сделала Украина", - написал он.
Атака на Белополье
Утром 17 мая российские войска нанесли удар по пассажирскому автобусу возле Белополья на Сумщине. Автобус выполнял эвакуационный рейс, перевозя гражданских из прифронтовой зоны.
По словам главы Белопольской громады, среди погибших преимущественно пожилые женщины. Личности некоторых пострадавших еще уточняются.
На месте происшествия работают следователи и взрывотехники, которые фиксируют последствия атаки беспилотника для дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.
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