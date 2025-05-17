Глава МИД Британии об атаке на автобус в Белополье: РФ должна немедленно прекратить огонь

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми отреагировал на российскую атаку на эвукуационный автобус в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лемми в соцсети Х.

Он подчеркнул, что если диктатор Владимир Путин действительно хочет мира, Москва должна немедленно согласиться на полное прекращение огня.

Глава британской дипломатии написал в соцсети Х, что нападение произошло всего через несколько часов после переговоров в Турции.

Лемми подчеркнул, что Украина уже согласилась на прекращение огня, поэтому Россия должна сделать то же самое.

"Если Путин серьезно настроен на мир, Россия должна согласиться на полное и немедленное прекращение огня, как это сделала Украина", - написал он.