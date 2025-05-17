Голова МЗС Британії про атаку на автобус у Білопіллі: РФ повинна негайно припинити вогонь

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відреагував на російську атаку на евукуаційний автобус у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Леммі у соцмережі Х.

Він наголосив, що якщо диктатор Володимир Путін дійсно прагне миру, Москва має негайно погодитися на повне припинення вогню.

Глава британської дипломатії написав у соцмережі Х, що напад стався всього через кілька годин після переговорів у Туреччині.

Леммі підкреслив, що Україна вже погодилася на припинення вогню, тож Росія має зробити те саме.

"Якщо Путін серйозно налаштований на мир, Росія повинна погодитися на повне та негайне припинення вогню, як це зробила Україна", - написав він.