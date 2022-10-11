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Глава Минобороны Турции обсудил с Шойгу войну в Украине

Новина українською →
Анкара, Вторник 11 октября 2022 18:41
Глава Минобороны Турции обсудил с Шойгу войну в Украине Фото: Хулуси Акар, глава Минобороны Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Стороны обсудили войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

По данным издания, в ходе переговоров обсуждались двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности, в том числе ситуация в Сирии и Украине.

При этом более детальных подробностей разговора двух министров пока не раскрывали.

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщали, что Анкара может предложить Москве переговоры со странами Запада, на которых обсудят войну в Украине.

После этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что переговоры про Украину без Украины невозможны.

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