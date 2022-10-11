Глава Минобороны Турции обсудил с Шойгу войну в Украине

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на Hurriyet .

По данным издания, в ходе переговоров обсуждались двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности, в том числе ситуация в Сирии и Украине.

При этом более детальных подробностей разговора двух министров пока не раскрывали.