Глава Минобороны Франции прибыл в Киев. Обсудит военную помощь

Французский министр после прибытия в украинскую столицу в пятницу 28 сентября посетил в центре Киева мемориал погибшим во время российского вторжения, и возложил венок.

По данным французских СМИ, Лекорню в Киеве расскажет об эволюции французской помощи нашей стране для отражения широкомасштабной военной агрессии РФ.

Вместе с главой Минобороны Франции также в Киев прибыли представители двух десятков предприятий оборонной промышленности для обсуждения помощи Украине и промышленное партнерство.

Отмечается, что представители около двадцати французских компаний, специализирующихся на производстве бронетехники, артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, кибернетического и разменного обеспечения, должны обсудить и подписать партнерские отношения с представителями украинской промышленности.

Помощь Украине от Франции

Напомним, в середине лета глава МИД Катрин Колонна заявила, что Франция усилит помощь Украине, и готовятся новые поставки.

В конце августа посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что Украина получила все ракеты дальнего радиуса действия SCALP, которые Франция обещала предоставить в рамках первой партии.

Также сообщалось, что 30 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время своего визита в страну.