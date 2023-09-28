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Глава Минобороны Франции прибыл в Киев. Обсудит военную помощь

Фото: министр обороны Франции Себастьян Лекорню в Киеве возложил венок на мемореале погибшим из-за вторжения РФ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл в Киев. Чиновник проведет встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным, в ходе которой стороны обсудят военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и 20minutes.fr.

Французский министр после прибытия в украинскую столицу в пятницу 28 сентября посетил в центре Киева мемориал погибшим во время российского вторжения, и возложил венок.

По данным французских СМИ, Лекорню в Киеве расскажет об эволюции французской помощи нашей стране для отражения широкомасштабной военной агрессии РФ.

Вместе с главой Минобороны Франции также в Киев прибыли представители двух десятков предприятий оборонной промышленности для обсуждения помощи Украине и промышленное партнерство.

Отмечается, что представители около двадцати французских компаний, специализирующихся на производстве бронетехники, артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, кибернетического и разменного обеспечения, должны обсудить и подписать партнерские отношения с представителями украинской промышленности.

Помощь Украине от Франции

Напомним, в середине лета глава МИД Катрин Колонна заявила, что Франция усилит помощь Украине, и готовятся новые поставки.

В конце августа посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что Украина получила все ракеты дальнего радиуса действия SCALP, которые Франция обещала предоставить в рамках первой партии.

Также сообщалось, что 30 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время своего визита в страну.

Напомним, что сегодня также в Киев прибыл министр обороны Великобритании Грант Шаппс. С ним встретился президент Украины Владимир Зеленский.

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