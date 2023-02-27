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Глава Минфина США прибыла в Украину и встретилась с Зеленским

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава Минфина США Джанет Йеллен (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 27 февраля, министр финансов США Джанет Йеллен прибыла в Украину с рабочим визитом. Она уже встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу украинского государства в Facebook.

"Важна встреча с министром финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен. США поддерживают нас с первых дней этой войны не только оружием, но и на финансовом фронте. Мы очень ценим это", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Он отметил, что благодарен за системные шаги по усилению санкционного давления на Россию. Но необходимо и дальнейшее наращивание ограничений, чтобы у страны-агрессора не было возможности финансировать войну.

Йеллен также провела переговоры и с премьером Украины Денисом Шмыгалем. Он напомнил, что США пообещали предоставить Украине более 10 млрд долларов до сентября. Помимо этого, американские власти выделили 1,5 млрд долларов на скорейшее восстановление, и еще 1,1 млрд долларов - на энергетический сектор Украины и Молдовы.

"Среди других важных тем нашей встречи: финансовое и санкционное давление на Россию, конфискация замороженных российских активов, страхование военных рисков. Ценим мощную и твердую поддержку правительства США и американского народа", - написал глава Кабмина.

Напомним, ранее стало известно, что 24 февраля Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций против РФ.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДенис Шмыгаль