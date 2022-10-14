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Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в создании защитной зоны для ЗАЭС

Фото: Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭТЕ (twitter.com/rafaelmgrossi)
Автор: Сергей Пышкин

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в Польшу после визита в Киев. Заявил о прогрессе в создании защитной зоны для ЗАЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Гросси.

"Прибыл в Польшу по ночному поезду из Украины после интенсивной недели консультаций с Россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС - ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия для ее защиты", - заявил Гросси.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время визита в Киев, Гросси провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Перед этим глава МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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