Глава МАГАТЭ рассчитывает в ближайшее время снова посетить ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает в ближайшее время осуществить третий визит на Запорожскую АЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

"С принятием пяти принципов - и моим намерением сообщать о любых нарушениях - важно, чтобы я снова посетил станцию, чтобы оценить развитие событий с момента моего последнего визита в конце марта", - заявил Гросси.

Пять принципов МАГАТЭ

Ранее Гросси заявил о том, что существует 5 принципов, которых важно придерживаться для обеспечения ситуации на Запорожской атомной электростанции. Среди них:

избегать нападений против Запорожской АЭС, в частности, против реакторов, хранилищ отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала;

не использовать ЗАЭС в качестве базы для вооружения и военного персонала;

электроснабжение вне ЗАЭС не должно быть под угрозой;

конструкции, системы и компоненты, необходимые для безопасной и защищенной эксплуатации ЗАЭС, должны быть защищены;

не предпринимать действий, подрывающих вышеупомянутые принципы.

Ситуация на ЗАЭС

Оккупация российскими военными Запорожской АЭС продолжается уже больше года. Враг продолжает использовать территорию станции для нанесения ударов по Энергодару и территории, контролируемой сейчас Украиной.

В результате обстрелов ЗАЭС несколько раз оставалась без внешнего питания.