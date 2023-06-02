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Глава МАГАТЭ рассчитывает в ближайшее время снова посетить ЗАЭС

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Пятница 02 июня 2023 18:37
Глава МАГАТЭ рассчитывает в ближайшее время снова посетить ЗАЭС Фото: Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ (iaea.org)
Автор: Сергей Пышкин

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает в ближайшее время осуществить третий визит на Запорожскую АЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

"С принятием пяти принципов - и моим намерением сообщать о любых нарушениях - важно, чтобы я снова посетил станцию, чтобы оценить развитие событий с момента моего последнего визита в конце марта", - заявил Гросси.

Пять принципов МАГАТЭ

Ранее Гросси заявил о том, что существует 5 принципов, которых важно придерживаться для обеспечения ситуации на Запорожской атомной электростанции. Среди них:

  • избегать нападений против Запорожской АЭС, в частности, против реакторов, хранилищ отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала;
  • не использовать ЗАЭС в качестве базы для вооружения и военного персонала;
  • электроснабжение вне ЗАЭС не должно быть под угрозой;
  • конструкции, системы и компоненты, необходимые для безопасной и защищенной эксплуатации ЗАЭС, должны быть защищены;
  • не предпринимать действий, подрывающих вышеупомянутые принципы.

Ситуация на ЗАЭС

Оккупация российскими военными Запорожской АЭС продолжается уже больше года. Враг продолжает использовать территорию станции для нанесения ударов по Энергодару и территории, контролируемой сейчас Украиной.

В результате обстрелов ЗАЭС несколько раз оставалась без внешнего питания.

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