Глава МАГАТЭ рассчитывает в ближайшее время снова посетить ЗАЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает в ближайшее время осуществить третий визит на Запорожскую АЭС.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.
"С принятием пяти принципов - и моим намерением сообщать о любых нарушениях - важно, чтобы я снова посетил станцию, чтобы оценить развитие событий с момента моего последнего визита в конце марта", - заявил Гросси.
Пять принципов МАГАТЭ
Ранее Гросси заявил о том, что существует 5 принципов, которых важно придерживаться для обеспечения ситуации на Запорожской атомной электростанции. Среди них:
- избегать нападений против Запорожской АЭС, в частности, против реакторов, хранилищ отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала;
- не использовать ЗАЭС в качестве базы для вооружения и военного персонала;
- электроснабжение вне ЗАЭС не должно быть под угрозой;
- конструкции, системы и компоненты, необходимые для безопасной и защищенной эксплуатации ЗАЭС, должны быть защищены;
- не предпринимать действий, подрывающих вышеупомянутые принципы.
Ситуация на ЗАЭС
Оккупация российскими военными Запорожской АЭС продолжается уже больше года. Враг продолжает использовать территорию станции для нанесения ударов по Энергодару и территории, контролируемой сейчас Украиной.
В результате обстрелов ЗАЭС несколько раз оставалась без внешнего питания.
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