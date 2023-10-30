Глава Луганской области рассказал, сколько жителей региона считаются пропавшими без вести

Почти 2000 жителей Луганской области считаются без вести пропавшими, также 87 человек официально находятся в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Артема Лысогора .

"На сегодня почти 2 000 граждан в Луганской области учитываются как пропавшие без вести. Это и военные, и гражданские лица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть из них, к сожалению, вероятно, погибла.

Также Лысогор сообщил, что в плену россиян находятся 87 гражданских жителей Луганской области. Четырех уже удалось освободить.

Россияне не позволяют украинцам покидать оккупированные территории

Глава области уточнил, что в процессе возвращения людей власти сотрудничают с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, Красным Крестом и другими организациями, которые могут помочь.

Однако по его словам, россияне не хотят проводить переговоры относительно возвращения гражданских. Поэтому глава области называет этот процесс очень тяжелым.

"Спецслужбы РФ постоянно препятствуют попыткам наших граждан вырваться из оккупации", - добавил Лысогор.

Обмен пленными с Россией

Отметим, что единственные официальные переговоры, которые Украина ведет с Россией, касаются обмена пленными.

Недавно в Украине был принят закон об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц. В частности, он предусматривает норму о том, что зарплаты пленных будут отдавать их семьям.

Также руководитель ГУР Кирилл Буданов отмечал, что сейчас есть определенные преграды со стороны России по обмену пленными "всех на всех".