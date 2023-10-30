ua en ru
Пн, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава Луганской области рассказал, сколько жителей региона считаются пропавшими без вести

Луганская область, Понедельник 30 октября 2023 22:38
UA EN RU
Глава Луганской области рассказал, сколько жителей региона считаются пропавшими без вести Фото: Артем Лысогор (facebook com odalug)
Автор: Дмитрий Браславский

Почти 2000 жителей Луганской области считаются без вести пропавшими, также 87 человек официально находятся в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"На сегодня почти 2 000 граждан в Луганской области учитываются как пропавшие без вести. Это и военные, и гражданские лица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть из них, к сожалению, вероятно, погибла.

Также Лысогор сообщил, что в плену россиян находятся 87 гражданских жителей Луганской области. Четырех уже удалось освободить.

Россияне не позволяют украинцам покидать оккупированные территории

Глава области уточнил, что в процессе возвращения людей власти сотрудничают с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, Красным Крестом и другими организациями, которые могут помочь.

Однако по его словам, россияне не хотят проводить переговоры относительно возвращения гражданских. Поэтому глава области называет этот процесс очень тяжелым.

"Спецслужбы РФ постоянно препятствуют попыткам наших граждан вырваться из оккупации", - добавил Лысогор.

Обмен пленными с Россией

Отметим, что единственные официальные переговоры, которые Украина ведет с Россией, касаются обмена пленными.

Недавно в Украине был принят закон об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц. В частности, он предусматривает норму о том, что зарплаты пленных будут отдавать их семьям.

Также руководитель ГУР Кирилл Буданов отмечал, что сейчас есть определенные преграды со стороны России по обмену пленными "всех на всех".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Луганск Война в Украине
NEWS
Без повесток и военкоматов. Чем смарт-мобилизация в Украине будет отличаться от действующих правил
Без повесток и военкоматов. Чем смарт-мобилизация в Украине будет отличаться от действующих правил
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ