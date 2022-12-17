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Глава Китая обеспокоен поражениями России в Украине, - директор ЦРУ

Фото: Си Цзиньпин, лидер КНР (flickr by ennler)
Автор: Иван Носальский

Лидер КНР Си Цзиньпин обеспокоен рядом провалов россиян в войне против Украины, поскольку это может повлиять на его планы насчет Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ЦРУ Уильяма Бернса в интервью американской телекомпании PBS.

"Я не думаю, что кто-то еще из иностранных лидеров уделял такое внимание этой войне и плохим военным результатам России, чем Си Цзиньпин, когда он думает о собственных амбициях на Тайване и в других странах", - отметил Бернс.

По его словам, было интересно наблюдать за реакцией руководства Китая на войну в Украине, потому что еще за несколько недель до начала полномасштабного вторжения президент РФ Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином на зимних Олимпийских играх в Пекине и они объявили о "безграничной дружбе".

"Но выяснилось, что в этом партнерстве действительно есть некоторые границы, по крайней мере, в том, что касается нежелания президента Си оказывать военную помощь Путину, о которой он просил в ходе войны в Украине", - добавил Бернс.

При этом он отметил, что "ни на минуту" не стал бы недооценивать приверженность россиян и китайцев партнерству между странами.

Также он упомянул, что Си Цзиньпин высказал свою обеспокоенность насчет использования ядерного оружия на фоне угроз России.

Напомним, ранее Бернс заявлял, что власти Китая делают выводы по своим планам на захват Тайваня, наблюдая за войной, которую развязала Россия в Украине.

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