Глава ГУР назвал главные цели России на зиму: "Не могу вас порадовать"

Какие цели выберет Россия этой зимой

Начальник ГУР сказал, что не может успокоить украинцев и должен говорить объективно. Разведка знает, по каким объектам планирует бить враг, каким оружием и примерно когда.

"Я не могу вас порадовать и не могу вводить людей в заблуждение. Как руководитель разведки должен говорить объективно. Люди должны это понимать, а наша страна - готовиться к этому", – отметил Олег Иващенко.

По его словам, главная задача России - уменьшить военный потенциал Украины и ее ударные способности. Враг бьет по местам хранения боеприпасов и пытается уничтожить оборонные производства.

Чем ближе холода, тем чаще целями будут становиться энергетические объекты и тепловые станции, от которых зависит жизнь городов и сел.

Фото: руководитель ГУР Олег Иващенко о планах РФ на зиму (инфографика РБК-Украина)

Реактивные "Шахеды" и новые баражирующие боеприпасы

Разведка фиксирует существенное увеличение доли реактивных "Шахедов" в российских атаках - их количество может достигать ста двадцати, трехсот или даже пятисот в сутки. Одновременно враг применяет баллистические и крылатые ракеты и беспилотники.

Отдельно появляются новые баражирующие боеприпасы - нечто среднее между реактивным дроном и крылатой ракетой. Они могут развивать скорость в пятьсот-семьсот километров в час и запускаться с воздушных или наземных платформ.

Особенности нового оружия:

высокая точность благодаря искусственному интеллекту и машинному зрению;

запуск как с воздуха, так и с земли;

масса боевой части боеприпасов "Бандероль" и "Дань-Т" превышает сто тридцать килограммов - в несколько раз больше, чем у дронов типа "Shahed" или "Герань" (пятьдесят-девяносто килограммов);

большая автономность и меньшая зависимость от внешнего управления, что усложняет противодействие.

Баллистика остается главной проблемой для ПВО

По словам Иващенко, баллистические ракеты – "Искандеры" и "Цирконы" – остаются одним из самых сложных типов целей для перехвата. Для противодействия им требуются мощные противоракетные возможности и достаточное количество ракет.

Россия одновременно применяет баллистику, крылатые ракеты, реактивные "Шахеды" и боражирующие боеприпасы, поэтому системе противовоздушной обороны приходится решать несколько задач сразу.

"Противник адаптируется. И наша задача - адаптироваться быстрее", - подчеркнул начальник ГУР.

Он добавил, что разведка работает в прямом контакте с воздушными силами: передает информацию об угрозах, а те готовятся сбивать средства воздушного нападения.

Отдельной проблемой остается достаточное количество ракет PAC-3 в комплексах Patriot для защиты от баллистики. По словам Иващенко, над этим работают президент Украины Владимир Зеленский, офис президента, дипломаты и разведка.

Украина уже готовится к зиме

Еще 4 сентября советник президента Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов объяснил изданию DOU, почему голода не будет.

Дело в том, что украинский продовольственный рынок слишком тесно переплетен с европейским и любую нишу партнеры быстро заполнят.