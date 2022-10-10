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Глава Евросовета назвал сегодняшние обстрелы Украины военным преступлением

Фото: глава Европейского Совета Шарль Мишель (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодняшние ракетные удары по городам Украины, в результате которых погибли 11 человек, являются военными преступлениями Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейского Совета Шарля Мишеля.

"Ужасающие нападения России на Киев и другие города по всей Украине показывают отчаяние Кремля", - заявил Мишель.

По его словам, эти неизбирательные нападения на мирных жителей являются военными преступлениями. Также глава Евросовета заявил о дальнейшей приверженности поддержки Украины и необходимости привлечения к ответственности российского режима.

Мишель добавил, что об этом они будут говорить с партнерами стран G7 ("Большой семерки").

Напомним, РБК-Украина писало о том, 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Агентство раскрывало все подробности обстрела.

Между тем вследствие ударов России по объектам энергетической инфраструктуры - в Украине массовые перебои со светом.

ЕС уже работает над новыми решениями в ответ на массированный ракетный удар России.

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ЕвросоюзШарль МишельВойна в Украине