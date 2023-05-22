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Глава ГПСУ побывал на позициях пограничников под Бахмутом и Лиманом (видео)

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Понедельник 22 мая 2023 12:24
Глава ГПСУ побывал на позициях пограничников под Бахмутом и Лиманом (видео) Фото: глава ГПСУ Сергей Дейнеко (dpsu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Глава Государственной пограничной службы побывал на позициях пограничников на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Дейнеко проверил укрепления и надежность мест укрытий, заслушал доклады командиров об обстановке и действиях оккупантов на Бахмутском и Лиманском направлениях.

К тому же глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз также приехала поддержать пограничников на передовой.

Дейнеко, находясь в подразделениях, вручил военным государственные награды и ведомственные награды.

Ситуация в Бахмуте

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что украинские военные смогли взять Бахмут в полуокружения. Бойцы контролируют определенные инфраструктурные, промышленные объекты и частный сектор в юго-западном районе города, в частности, район "Самолет".

Вчера представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские защитники местами продвинулись еще на 200 метров в Бахмутском районе.

Между тем, по данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений на Лиманском, Купянском, Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях.

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Бахмут Государственная пограничная служба
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