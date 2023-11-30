Глава дипломатии ЕС проигнорировал заседание ОБСЕ, где был Лавров

Делегация Евросоюза все же была представлена на Совете министров стран-членов ОБСЕ. Вместо Борреля выступила заместитель главы делегации ЕС при ОБСЕ Раса Остарускайте.

Европейская чиновница осудила Россию и Белорусь за агрессию против Украины и других государств.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тоже не присутствовал на заседании Совета министров ОБСЕ. Он бойкотирует встречу, поскольку на ней присутствует глава российского МИД Сергей Лавров.

Украину также поддержали министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы. Вчера, 29 ноября, бойкот поддержала Польша.

В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Скопье, но был на саммите недолго. Блинкен покинул Скопье перед тем, как туда прибыл Лавров.

Встреча министров ОБСЕ

Напомним, 30 ноября и 1 декабря в Северной Македонии проходит заседание Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На встречу впервые с начала полномасштабного вторжения РФ был приглашен министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия блокирует работу ОБСЕ. Ожидалось, что Северную Македонию на должности председательствующей страны заменит Эстония, но россияне выступают против.

Главное о встрече министров ОБСЕ и демарше Украины - читайте в материале РБК-Украина.