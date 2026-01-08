RU

Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Глава Гослекслужбы Исаенко потерял должность после расследования

Фото: Роман Исаенко (facebook.com/dls.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романа Исаенко, которого ранее отстранили и против которого начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства.

"Уволить Исаенко Романа Николаевича с должности председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в связи с получением отрицательной оценки по результатам оценки служебной деятельности в 2025 году", - говорится в тексте распоряжения на сайте правительства.

Отстранение главы Гослекслужбы

Напомним, Кабмин 24 декабря отстранил Романа Исаенко от исполнения обязанностей председателя Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Кроме того, правительство поручило Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы осуществить соответствующее дисциплинарное производство до 27 января, и проинформировать правительство о результатах.

Причиной для отстранения Романа Исаенко могло стать расследование Bihus.Info. Журналисты выяснили, что частная лаборатория "Добробут-Ликилаб" почти сразу после регистрации начала массово получать заказы на проверку лекарств от Гослекслужбы.

Создали лабораторию якобы люди из окружения Исаенко и профильного работника Службы безопасности Украины.

 

Назначение Исаенко

Ранее сообщалось, что Исаенко был избран председателем Гослекслужбы в феврале 2019 года. Он победил по результатам трех этапов конкурсного отбора.

Конкурсный отбор проходил в три этапа: тестирование на знание законодательства, решение ситуационных задач и собеседование. Каждый этап оценивался максимально в 5 баллов.

Результаты каждого этапа оценивала Комиссия по вопросам высшего государственного корпуса. До этого он исполнял обязанности председателя Гослекслужбы с 24 ноября 2018 года.

Уряд