Обрано нового голову Держлікслужби

Фото: Роман Ісаєнко (twitter.com/KievVlast)

За результатами трьох етапів конкурсу переміг Роман Ісаєнко

Головою Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками обрано Романа Ісаєнко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Як зазначається, Ісаєнко переміг за результатами трьох етапів конкурсного відбору. До фінального етапу конкурсу пройшли двоє кандидатів: Роман Ісаєнко, який тимчасово виконував обов’язки голови Держлікслужби, та Костянтин Сич.

Конкурсний відбір проходив у три етапи: тестування на знання законодавства, вирішення ситуаційних завдань та співбесіда. Кожен етап оцінювався максимально у 5 балів.

Із загальним відривом майже у 6 балів, Роман Ісаєнко переміг у конкурсі та очолив Держлікслужбу. Результати кожного етапу оцінювала Комісія з питань вищого державного корпусу.

Зазначимо, Ісаєнко виконував обов'язки в.о. голови Держлікслужби з 24 листопада 2018 року.

Нагадаємо, 19 вересня 2018 року уряд відсторонив голову Держлікслужби Наталію Гудзь та першого заступника голови Служби Владислава Цілину через виявлені факти необґрунтованого запровадження заборон на різні вакцини. Після перевірки заборон та визнання їх протизаконними, 21 листопада 2018 року Уряд звільнив Наталію Гудзь з посади керівника Держлікслужби.

РБК-Україна писало, що у січні 2019 року Кабінет міністрів оголосив конкурсний відбір на посаду голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.