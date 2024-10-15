Голосовое управление: "Укрзализныця" рассказала о новых функциях для незрячих пассажиров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

В компании отмечают, что все проходящие модернизацию поезда теперь оборудованы тактильными табличками для облегчения ориентации. Также на вокзалах страны устанавливается тактильная плитка яркого цвета с рельефной поверхностью, которая помогает людям с нарушениями зрения передвигаться без посторонней помощи.

На каждом железнодорожном вокзале работают специальные помощники, которые помогут пассажирам добраться до нужного пути. Заказать эту услугу можно через мобильное приложение или обратиться к инфокассе.

Кроме того, в приложении "Укрзализныци" появилась новая функция – возможность покупки билетов посредством голосового управления, что значительно облегчает процесс для незрячих пользователей.