Голосування по імпічменту Трампа в Сенаті можуть перенести на наступний тиждень

Сенат Конгресу США може перенести голосування про статтях імпічменту президента Дональда Трампа на наступний тиждень. Про це заявив сенатор-республіканець Джон Корнін, передає CNN.

За його словами, перенесення голосування щодо імпічменту можливий, так як на даний момент немає рішення, щодо дозволу давати свідчення деяких свідків.

"Я припускаю, що засідання буде перенесено на першу частину наступного тижня. Я думаю, що з різних причин, можливо, це гарна ідея, щоб завершити цю роботу в найближчому майбутньому", - заявив Корнин.

Раніше РБК-Україна писало, що розгляд по імпічменту Трампа може закінчитися в п'ятницю. До цього має пройти голосування щодо виклику додаткових свідків. Зазначалося, що одним із свідків, яких демократи хочуть викликати для дачі показань, є колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон, який раніше підтверджував надання тиску президента США на українське уряду.

Також повідомлялося, що сторона захисту Трампа під час слухань у справі про імпічмент американського президента в Сенаті заявила, що тиск на Україну є недостатньою причиною для оголошення імпічменту.