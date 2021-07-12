У "Голосі" заявили, що не дадуть прийняти поправки, які нівелюють мовне законодавство

В бюджетному законопроекті №5551-2 команда "Голосу" знайшла кілька поправок, які можуть нівелювати дію мовного законодавства. Фракція буде боротися проти "протягування" цих поправок і на комітеті, і, за потреби, в залі.

"В цей четвер, 15 липня, Верховна рада у другому читанні буде розглядати законопроект про зміни до державного бюджету. Я проаналізував таблицю поправок та знайшов там декілька поправок, які нівелюють дію важливих норм мовного законодавства - в сфері кінематографії, освіти, сфери обслуговування, держслужби. Ці правки намагаються протягнути взагалі з порушенням регламенту - поправки в закон про держбюджет вносять зміни до зовсім інших законів", - підкреслив він.

Поправка з символічним номером - №13 та ідентична №14 - виводить створення та показ фільмів і телепрограм з-під дії мовного законодавства. Поправка №16 прибирає необхідність діючим держслужбовцям підтверджувати володіння українською мовою. Поправка №17 дозволяє використовувати мову, зокрема, нацменшин в освіті, а це значить - і навчання російською мовою в школах та університетах.

"Наше завдання №1 - не дати протягнути ці правки через комітет, або "збити" в залі. Над цим і будемо працювати з однопартійцями. Законопроект стоїть за день до вступу в дію закону про мову. Тож це остання можливість заблокувати закон про мову, чого ми не маємо права допустити", - додав Ярослав Железняк.