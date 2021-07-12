В "Голосе" заявили, что не дадут принять поправки, которые нивелируют языковое законодательство

В бюджетном законопроекте №5551-2 команда "Голоса" нашла несколько поправок, которые могут нивелировать действие языкового законодательства. Фракция будет бороться против "протягивания" этих поправок и на комитете, и, при необходимости, в зале.

"В этот четверг, 15 июля, Верховная рада во втором чтении будет рассматривать законопроект об изменениях в государственный бюджет. Я проанализировал таблицу поправок и нашел там несколько поправок, которые нивелируют действие важных норм языкового законодательства - в сфере кинематографии, образования, сферы обслуживания, госслужбы. Эти поправки пытаются протащить вообще с нарушением регламента - поправки в закон о госбюджете вносят изменения в совсем другие законы", - подчеркнул он.

Поправка с символическим номером - №13 и идентичная №14 - выводит создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия языкового законодательства. Поправка №16 убирает необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским языком. Поправка №17 позволяет использовать язык, в частности, нацменьшинств в образовании, а это значит - и обучение на русском языке в школах и в университетах.

"Наша задача №1 - не дать протянуть эти правки через комитет, или "сбить" в зале. Над этим и будем работать с однопартийцами. Законопроект стоит за день до вступления в силу закона о языке. Поэтому это последняя возможность заблокировать закон о языке, чего мы не имеем права допустить", - добавил Ярослав Железняк.