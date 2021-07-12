Рада на цьому тижні має проголосувати необхідні для судової реформи законопроекти, - Рудик

На наступному тижні виповниться 2 роки з дня обрання цього складу Верховної ради. Найкращим подарунком, який до цієї дати можуть зробити парламентарі країні - проголосувати нарешті необхідні для судової реформи законопроекти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера партії "Голос" Кіра Рудик напередодні нового сесійного тижня.

"Судова реформа - реформа №1 для країни. Без перезапуску судової системи будуть заблоковані всі інші фундаментальні реформи, без чесних судів Україна не зможе повернути довіру інвесторів. Без гарантій законності, які створює компетентна та чесна судова система, неможливий розвиток малого та середнього бізнесу, не буде зростання рівня життя та розширення середнього класу", - заявила Кіра Рудик.

Депутат переконана, що ветування законопроекту 3711-д свідчить про намагання влади за будь-яку ціну відтермінувати реальні зміни в судовій системі, бо для ручного керування судами поточний статус-кво дуже зручний для Офісу президента. Саме тому, на її думку, необхідно вже завтра, на пленарному засіданні, проголосувати необхідні для запуску реформи законопроекти.

"Голос" наполягає, що на цьому пленарному тижні потрібно зробити наступне: перше - переголосувати законопроект 3711-д, виправити "технічні" помилки, на які вказує президентське вето, при цьому зберегти значну роль міжнародних експертів в формуванні Вищої кваліфікаційної комісії суддів; друге - прийняти законопроекти 5068 та 5069 з правками від "Голосу", щоб перезавантажити Вищу раду правосуддя", - зауважила лідер партії "Голос".

Кіра Рудик нагадала, що "Голос" підтримав у першому читанні законопроект про порядок призначення членів Вищої ради правосуддя №5068, оскільки ідея про перевірку на доброчесність членів ВРП є ідеєю "Голосу", що була представлена ще під час виборчої кампанії.

"До другого читання документ мав бути ретельно доопрацьований, щоб проведення наступного критично важливого етапу судової реформи не звело нанівець всі попередні кроки і зусилля. Тож ми будемо пильнувати, щоб в законі все відповідало вимогам судової реформи", - підсумувала депутат.

"Голос" наголошує на неприпустимості фрагментарного та безсистемного підходу до судової реформи і вимагає перезавантаження судової влади з чітким дотриманням вимог Конституції.