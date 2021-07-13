У "Голосі" прокоментували візит Зеленського до ФРН

"Ми всі чудово розуміємо, що восени в Німеччині буде новий канцлер і новий уряд. Тому цей візит президента Зеленського - історія про побудову нових стосунків з потенційними очільниками уряду Німеччини. Утім проривних рішень чи домовленостей ми не побачили", - заявила Кіра Рудик.

При цьому вона нагадала, що президент України та його оточення неодноразово заявляли, що чекають від наших союзників більшого.

"Візьмемо, наприклад, вимогу української сторони заблокувати «Північний потік-2», чи надання Україні летальної зброї, чи навіть розгляд вступу до НАТО, як політичного питання, а не питання реформ. На моє переконання, це досить дивний спосіб побудувати надійні партнерські стосунки з Німеччиною чи будь-яким іншим нашим стратегічним партнером", - додала парламентарка.

Лідерка "Голосу" наголосила, що натомість Україна має бути надійним, передбачуваним, рівноправним партнером для наших союзників, але, на жаль, наразі це не так.

"Щоб побудувати рівноправні і надійні відносини з нашими європейськими та американськими союзниками, нам потрібно бути сильними. Проводити системні реформи. Наближати нашу армію до стандартів НАТО. Створювати умови для інвестицій. Виконувати взяті на себе зобов'язання. Саме на спільних принципах базується надійне довготривале партнерство. Саме про це має говорити президент, саме так має діяти Україна", - підсумувала Кіра Рудик.