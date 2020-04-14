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Притула відповів на питання про амбіції балотуватися у мери Києва

Новини » Політика     14.04.2020 - 10:18
Притула відповів на питання про амбіції балотуватися у мери Києва
Фото: Сергій Притула (РБК-Україна)

Шоумен вважає, що зараз мірятися рейтингами не на часі

Телеведучий та член політради партії "Голос" Сергій Притула на найближчу перспективу не вважає участь у виборах мера Києва пріоритетним завданням. Про це він сказав в інтерв’ю виданню "Українська правда".

Притула не розуміє, на якій підставі його називають ймовірним кандидатом на пост мера столиці та включають до соціологічних опитувань.

"Мені регулярно друзі скидають ті чи інші опитування, ту чи іншу соціологію. Я туди дивлюся, десь мені смішно, десь - не зовсім, тому що тільки за останні десь тижні три це вже якась третя чи четверта соціологія", - сказав він.

За його словами, наразі є багато більше важливих справ, чим "мірятись рейтингами".

"Зараз це абсолютно не пріоритетна історія, чесно. Я навіть не дивлюся на якусь там найближчу перспективу, щоб до цих питань повертатися, тому що є нагальніші потреби", - сказав Притула.

Нагадаємо, заданими опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку квітня 2020 року лідером серед кандидатів на посаду міського голови Києва є Віталій Кличко, якого за умови проведення виборів найближчим часом підтримали б 38,7% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь у голосуванні.

Крім того, Сергія Притулу підтримали б 9,1% респондентів, Сергія Ткаченка - 8,8%, Андрія Пальчевського - 8,2%, Олександра Омельченка - 6,4%, Олександра Попова - 5,2%, Борислава Березу - 4,4%. Рейтинги інших кандидатів - менше 4%. Не визначилися з вибором - близько чверті опитаних.

Нагадаємо, Сергій Притула приєднався до партії Святослава Вакарчука "Голос" у червні 2019 року.

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