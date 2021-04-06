"Голос": Україна має не піддаватись тиску Росії й бути готовою до загроз

Він наголошує, що "Голос" вимагає скликати позачергове закрите засідання Ради і заслухати військово-політичне керівництво, а також керівництво спецслужб та Міністерства зовнішніх справ, аби вжити негайних заходів для адекватної відповіді на загрози.

"Влада повинна максимально сконцентруватися і мати план дій для всіх можливих сценаріїв. В першу чергу, потрібно забезпечити готовність наших ЗСУ та спецслужб, а також консолідуватись з нашими міжнародними партнерами для максимально швидкої взаємодії під час можливого загострення", - заявив Костенко.

На його думку, Росія перевіряє нашу готовність та реакцію наших партнерів. Україна має показати, що не піддається тиску.

"Особливу увагу необхідно приділити ситуації в зоні ООС. Це місце, де ми щодня рахуємо втрати від "режиму тиші", сьогодні там загинули ще два захисники. Але тепер у зоні ООС можливі не лише обстріли, але й серйозніші провокації. Ми повинні дозволити нашим військовим на передовій повноцінно виконувати свій обов’язок і мати змогу запобігати реалізації ворогом його задумів ще на стадії підготовки. Зокрема не обмежувати проведення розвідки, а навпаки її посилення", - резюмував заступник голови фракції "Голосу" у Верховній раді.