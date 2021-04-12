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"Голос" закликав провести позачергове засідання ВР і розглянути проект про допомогу бізнесу

Автор: РБК-Україна

Відновлювати економіку після пандемії буде не Кабінет міністрів, а підприємці. Тому партія "Голос" вимагає провести на цьому тижні позачергове засідання Верховної ради й розглянути законопроект №5346, який захистить українців від втрати робочих місць, а підприємства - від банкрутства.

Про це заявив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк під час погоджувальної ради.

"Ми як держава, як парламент на карантин дали людям лише 8 тисяч гривень. Водночас до них приходять перевірки. Водночас вони не можуть отримати ці 8 тисяч, тому що КВЕДи не працюють. Водночас ми збираємо з них податки, у тому числі ЄСВ, коли люди сидять вдома. І водночас ми не даємо місцевим органам влади зробити податкові пільги, хоча вони хочуть допомогти бізнесу. Чомусь влада відійшла від процесу організації допомоги. Це ненормально. У нас рівень безробіття зараз 2009 року. Ми повинні реагувати", - заявив Ярослав Железняк.

Нагадаємо, як повідомляла раніше лідер "Голосу" Кіра Рудик, минулого тижня партія зареєструвала законопроект №5346, який передбачає підтримку бізнесу на час локдауну.

Зокрема мораторій на податкові й планові неподаткові перевірки та звільнення від сплати ЄСВ всіх підприємств, які змушені закритися на час карантину.

Як відомо, у березні Верховна рада відновила компенсації бізнесу в розмірі 8 тисяч гривень. Компенсацію отримають тільки у "червоній" зоні.

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Новини України бизнесВерховна РадаПартія ГолосЯрослав Железняк
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