"Голос" пропонує підтримати український ринок аудіокниг та звільнити виробників від ПДВ

Проект дозволить усунути законодавчу прогалину та дати додатковий стимул українським видавцям збільшувати обсяги вітчизняного ринку аудіокниг, переконаний автор законопроекту.

"Щоб підтримати вітчизняний ринок, українських книговидавців звільнили від сплати ПДВ ще у 2015 році. Але буквально місяць тому я виявив, що ця пільга не розповсюджується на виробництво та продаж вітчизняних аудіокниг. І видавці, і податкова це підтвердили. Тому зареєстрував законопроект, який усуне цю законодавчу прогалину. "Голос" завжди підтримував український контент та креативні індустрії, а звільнення вітчизняних аудіокниг від ПДВ дозволить прибрати перешкоду для зростання українського ринку аудіокниг. Тобто зі збільшенням обсягів виробництва та продажів, українські видавці не будуть платити на один податок більше", - пояснив Ярослав Железняк.

За останні два роки лише мобільний додаток українського сервісу-бібліотеки аудіокниг має більше 150 тис. користувачів. Депутат прогнозує, що слідом за світовими трендами, попит на аудіокниги в Україні теж буде зростати.

"Якщо в США ринок аудіокниг у 2018 році зріс на 4%, то в 2020-му вже на 16%, а світовий ринок перетнув позначку у 3,5 млрд дол. Тож потенціал українського ринку точно є, а ми як законодавці маємо створити умови для його реалізації", - каже Железняк.

Загалом законопроект підписали 23 народних депутати з різних фракцій та груп. Ярослав Железняк розраховує на включення законопроекту до порядку денного та ухвалення законопроекту ще на початку нової сесії.

Це не перша ініціатива "Голосу", яка підтримує українські креативні індустрії. У серпні 2020 року Верховна рада ухвалила законопроект №3060, ініційований Ярославом Железняком, який звільняв від ПДВ експорт послуг з кіно- та відеовиробництва. Зокрема, законопроект був однією з необхідних складових для співпраці українських продакшн-компаній з великими іноземними продюсерськими компаніями на кшталт Netflix.